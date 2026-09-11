Утюг Centek CT-2360 Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х12
Вес, г.
940
Описание товара Утюг Centek CT-2360 Blue
Распылитель предназначен для распыления воды на ткань. Интенсивность подачи пара можно изменять при помощи регулятора подачи пара. Полное отключение подачи пара для сухой глажки. Паровой удар позволяет производить мощный единовременный выброс пара. Функция самоочистки значительно облегчает использование прибора.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Распылитель предназначен для распыления воды на ткань. Интенсивность подачи пара можно изменять при помощи регулятора подачи пара. Полное отключение подачи пара для сухой глажки. Паровой удар позволяет производить мощный единовременный выброс пара. Функция самоочистки значительно облегчает использование прибора.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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