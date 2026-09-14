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Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий

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Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий - фото 1
Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий - фото 2
Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий - фото 1
  • Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий - фото 2
  • Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735908
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, синий
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
термостат
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х11
Вес, г.
875

Описание товара Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий

Компактный утюг Blackton весит всего 1,2 кг — легко держать даже во время продолжительной глажки. Шнур длиной 1,6 метра не стесняет движений, что удобно для больших поверхностей. Мощность 1200 Вт обеспечивает уверенное разглаживание даже плотных тканей. Антипригарное покрытие подошвы защищает вещи от пятен и облегчает скольжение. Резервуар на 200 мл позволяет гладить несколько вещей подряд без дозаправки водой. Лаконичный бело-синий дизайн идеально впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, синий
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
термостат
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный утюг Blackton весит всего 1,2 кг — легко держать даже во время продолжительной глажки. Шнур длиной 1,6 метра не стесняет движений, что удобно для больших поверхностей. Мощность 1200 Вт обеспечивает уверенное разглаживание даже плотных тканей. Антипригарное покрытие подошвы защищает вещи от пятен и облегчает скольжение. Резервуар на 200 мл позволяет гладить несколько вещей подряд без дозаправки водой. Лаконичный бело-синий дизайн идеально впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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