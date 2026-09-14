Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Черный
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735907
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, черный
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х11
Вес, г.
875
Описание товара Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Черный
Blackton — это компактный и лёгкий утюг весом всего 0,7 кг, который не занимает много места и удобно ложится в руку. Мощность 1200 Вт позволяет быстро справиться с глажкой и не тратить время на долгий разогрев. Антипригарное покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение даже по самым деликатным тканям, избавляя от риска пригорания. Резервуар для воды на 200 мл — оптимальный объём для быстрой обработки нескольких вещей без постоянных доливов. Длина шнура 1,6 м даёт свободу движения, а классическое цветовое сочетание белого и чёрного выглядит стильно и лаконично.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, черный
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Blackton — это компактный и лёгкий утюг весом всего 0,7 кг, который не занимает много места и удобно ложится в руку. Мощность 1200 Вт позволяет быстро справиться с глажкой и не тратить время на долгий разогрев. Антипригарное покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение даже по самым деликатным тканям, избавляя от риска пригорания. Резервуар для воды на 200 мл — оптимальный объём для быстрой обработки нескольких вещей без постоянных доливов. Длина шнура 1,6 м даёт свободу движения, а классическое цветовое сочетание белого и чёрного выглядит стильно и лаконично.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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