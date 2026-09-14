Утюг BQ SI1002 Белый-Пурпурный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735896
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Утюг BQ SI1002 имеет керамическую подошву, которая не оставляет блестящих следов на тканях. Паровой удар со скоростью 140 г/мин служит для устранения заломов. Механический переключатель позволяет регулировать интенсивность подачи пара. С режимом вертикального отпаривания можно не снимать вещи с вешалки. Функция сухого глаженья служит для удаления складок с подкладочных и деликатных материалов.
Atlanta ATH-5542 оснащен резервуаром для воды объемом 320 мл. Режим разбрызгивания предназначен для локального увлажнения сухих участков. Тонкий край подошвы проникает к ткани между пуговицами. Для подключения к сети предусмотрен 1.6-метровый кабель.
Утюг BQ SI1002 имеет керамическую подошву, которая не оставляет блестящих следов на тканях. Паровой удар со скоростью 140 г/мин служит для устранения заломов. Механический переключатель позволяет регулировать интенсивность подачи пара. С режимом вертикального отпаривания можно не снимать вещи с вешалки. Функция сухого глаженья служит для удаления складок с подкладочных и деликатных материалов.
Atlanta ATH-5542 оснащен резервуаром для воды объемом 320 мл. Режим разбрызгивания предназначен для локального увлажнения сухих участков. Тонкий край подошвы проникает к ткани между пуговицами. Для подключения к сети предусмотрен 1.6-метровый кабель.
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