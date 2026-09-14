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In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Colony
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) - фото 3
  • In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361039943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Colony
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Embody the Invisible, Ordinary Story, Scorn, Colony, Zombie Inc., Pallar Anders Visa, Coerced Coexistence, Resin, Behind Space 99, Insipid 2000, The New Word, Man Made God
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) виниловая пластинка

Colony — четвёртый студийный альбом знаменитой шведской мелодик-дэт-метал-группы In Flames, выпущенный в 1999 году Ремастированное переиздание на серебристом виниле 180 г. In Flames — одна из крупнейших метал-групп в мире, никогда не уклоняющаяся от расширения своих творческих границ и создающая музыку, которая одновременно запоминается и сокрушает. Основанная в 1990 году, группа считается одним из родоначальников мелодик-дэт-метала и создателями «гетеборгского звука». Их неотъемлемая роль в развитии сцены в Гетеборге заложила основу для того, что сейчас считается современным металлом, и вдохновила таких исполнителей, как Trivium, Killswitch Engage, Bury Tomorrow, Children of Bodom и бесчисленное множество других исполнителей. Альбом 1999 года "Colony", переиздаваемый к своему 25-летнему юбилею, был ремастирован специально для винила Джастином Штурцем в легендарной студии Sterling Sound Studio в Нэшвилле, штат Теннесси.

Отзывы о товаре In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361039943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Colony
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Embody the Invisible, Ordinary Story, Scorn, Colony, Zombie Inc., Pallar Anders Visa, Coerced Coexistence, Resin, Behind Space 99, Insipid 2000, The New Word, Man Made God
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Colony — четвёртый студийный альбом знаменитой шведской мелодик-дэт-метал-группы In Flames, выпущенный в 1999 году Ремастированное переиздание на серебристом виниле 180 г. In Flames — одна из крупнейших метал-групп в мире, никогда не уклоняющаяся от расширения своих творческих границ и создающая музыку, которая одновременно запоминается и сокрушает. Основанная в 1990 году, группа считается одним из родоначальников мелодик-дэт-метала и создателями «гетеборгского звука». Их неотъемлемая роль в развитии сцены в Гетеборге заложила основу для того, что сейчас считается современным металлом, и вдохновила таких исполнителей, как Trivium, Killswitch Engage, Bury Tomorrow, Children of Bodom и бесчисленное множество других исполнителей. Альбом 1999 года "Colony", переиздаваемый к своему 25-летнему юбилею, был ремастирован специально для винила Джастином Штурцем в легендарной студии Sterling Sound Studio в Нэшвилле, штат Теннесси.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) виниловая пластинка - по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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