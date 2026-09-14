In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара In Flames - Colony (coloured) (0727361039943) виниловая пластинка
Colony — четвёртый студийный альбом знаменитой шведской мелодик-дэт-метал-группы In Flames, выпущенный в 1999 году Ремастированное переиздание на серебристом виниле 180 г. In Flames — одна из крупнейших метал-групп в мире, никогда не уклоняющаяся от расширения своих творческих границ и создающая музыку, которая одновременно запоминается и сокрушает. Основанная в 1990 году, группа считается одним из родоначальников мелодик-дэт-метала и создателями «гетеборгского звука». Их неотъемлемая роль в развитии сцены в Гетеборге заложила основу для того, что сейчас считается современным металлом, и вдохновила таких исполнителей, как Trivium, Killswitch Engage, Bury Tomorrow, Children of Bodom и бесчисленное множество других исполнителей. Альбом 1999 года "Colony", переиздаваемый к своему 25-летнему юбилею, был ремастирован специально для винила Джастином Штурцем в легендарной студии Sterling Sound Studio в Нэшвилле, штат Теннесси.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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