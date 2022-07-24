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Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 3
Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 4
Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Script For A Jesters Tear
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0190295301989]
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Script For A Jesters Tear
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка

Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка

24.07.2022
Михаил

Достоинства:
Яркая сочная полиграфия,передающая настроение страдающего шута.Внутренний антистатистический пакет.Отличный звук,чистый-без примесей.

Недостатки:
-

Комментарий:
Отличное дополнение коллекции.Спасибо Котофото!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0190295301989]
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Script For A Jesters Tear
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.07.2022
Михаил

Достоинства:
Яркая сочная полиграфия,передающая настроение страдающего шута.Внутренний антистатистический пакет.Отличный звук,чистый-без примесей.

Недостатки:
-

Комментарий:
Отличное дополнение коллекции.Спасибо Котофото!


Marillion - Script For A Jesters Tear (0190295301989) виниловая пластинка - купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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