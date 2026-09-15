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Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка

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Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 1
Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 2
Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 3
Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 4
Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 5
Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
FUGAZI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 5
  • Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295016487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
FUGAZI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка

Новый стереомикс альбома Marillion Fugazi из прошлогоднего делюксового бокс-сета. В марте 1984 года Marillion выпустили свой второй студийный альбом Fugazi, который получил золотой сертификат и занял 5-е место в альбомных чартах Великобритании. Классический альбом породил два сингла Assassing и Punch &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Judy, которые достигли 22-го и 29-го места в британских чартах синглов соответственно. В прошлом году вышли делюкс-издания знаменитого альбома, включившие новые стерео-миксы 2021 года, созданными Энди Брэдфилдом и Аврил Макинтош. В феврале эти миксы будут выпущенные отдельно на CD и 180-граммовом виниле.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295016487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
FUGAZI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый стереомикс альбома Marillion Fugazi из прошлогоднего делюксового бокс-сета. В марте 1984 года Marillion выпустили свой второй студийный альбом Fugazi, который получил золотой сертификат и занял 5-е место в альбомных чартах Великобритании. Классический альбом породил два сингла Assassing и Punch &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Judy, которые достигли 22-го и 29-го места в британских чартах синглов соответственно. В прошлом году вышли делюкс-издания знаменитого альбома, включившие новые стерео-миксы 2021 года, созданными Энди Брэдфилдом и Аврил Макинтош. В феврале эти миксы будут выпущенные отдельно на CD и 180-граммовом виниле.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion, Fugazi (0190295016487) виниловая пластинка - стоимость товара 4160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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