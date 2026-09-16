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Folk Studio A - Folk Studio A (8016158300840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Folk Studio A - Folk Studio A (8016158300840) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Folk Studio A
Альбом (сингл)
Folk Studio A
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Folk Studio A - Folk Studio A (8016158300840) - фото 1
  • Folk Studio A - Folk Studio A (8016158300840) - фото 2
  • Folk Studio A - Folk Studio A (8016158300840) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735038
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Folk Studio A - Folk Studio A (8016158300840) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158300840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Folk Studio A
Альбом (сингл)
Folk Studio A
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Seven Ladies, MC Brides, The Cuckoo, Kesh Jig / Sackow's / The Lilting Fisherman, Down By The Sally Gardens, Foggy Dew, Lord Franklin, Encounter's Jig, Geordie, Christmas Song, Maids Of Mitchelstown, Kimiad Ar Soudard Yaouank
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Folk Studio A - Folk Studio A (8016158300840) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seven Ladies, MC Brides, The Cuckoo, Kesh Jig / Sackow's / The Lilting Fisherman, Down By The Sally Gardens, Foggy Dew, Lord Franklin, Encounter's Jig, Geordie, Christmas Song, Maids Of Mitchelstown, Kimiad Ar Soudard Yaouank

Отзывы о товаре Folk Studio A - Folk Studio A (8016158300840) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158300840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Folk Studio A
Альбом (сингл)
Folk Studio A
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Seven Ladies, MC Brides, The Cuckoo, Kesh Jig / Sackow's / The Lilting Fisherman, Down By The Sally Gardens, Foggy Dew, Lord Franklin, Encounter's Jig, Geordie, Christmas Song, Maids Of Mitchelstown, Kimiad Ar Soudard Yaouank
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seven Ladies, MC Brides, The Cuckoo, Kesh Jig / Sackow's / The Lilting Fisherman, Down By The Sally Gardens, Foggy Dew, Lord Franklin, Encounter's Jig, Geordie, Christmas Song, Maids Of Mitchelstown, Kimiad Ar Soudard Yaouank
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Folk Studio A - Folk Studio A (8016158300840) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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