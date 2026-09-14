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Fleetwood Mac - Peter Green's Fleetwood Mac (0198029560213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - Peter Green's Fleetwood Mac (0198029560213) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Peter Green&#039;s Fleetwood Mac (0198029560213) - фото 1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Peter Green's Fleetwood Mac
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Peter Green&#039;s Fleetwood Mac (0198029560213) - фото 1
  • Fleetwood Mac - Peter Green&#039;s Fleetwood Mac (0198029560213) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fleetwood Mac - Peter Green's Fleetwood Mac (0198029560213) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Peter Green's Fleetwood Mac
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
My Heart Beat Like A Hammer, Merry Go Round, Long Grey Mare, Hellround On My Trail, Shake Your Moneymaker, Looking For Somebody, No Place To Go, My Baby 's Good To Me, I Loved Another Woman, Cold Black Night, The World Keep On Turning, Got To Move
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Peter Green's Fleetwood Mac (0198029560213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Heart Beat Like A Hammer, Merry Go Round, Long Grey Mare, Hellround On My Trail, Shake Your Moneymaker, Looking For Somebody, No Place To Go, My Baby 's Good To Me, I Loved Another Woman, Cold Black Night, The World Keep On Turning, Got To Move

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Peter Green's Fleetwood Mac (0198029560213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Peter Green's Fleetwood Mac
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
My Heart Beat Like A Hammer, Merry Go Round, Long Grey Mare, Hellround On My Trail, Shake Your Moneymaker, Looking For Somebody, No Place To Go, My Baby 's Good To Me, I Loved Another Woman, Cold Black Night, The World Keep On Turning, Got To Move
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Heart Beat Like A Hammer, Merry Go Round, Long Grey Mare, Hellround On My Trail, Shake Your Moneymaker, Looking For Somebody, No Place To Go, My Baby 's Good To Me, I Loved Another Woman, Cold Black Night, The World Keep On Turning, Got To Move
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Peter Green's Fleetwood Mac (0198029560213) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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