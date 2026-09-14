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Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) виниловая пластинка

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Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) - фото 3
Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) - фото 4
Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dalida
Альбом (сингл)
La Collection Harcourt
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) - фото 1
  • Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) - фото 2
  • Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) - фото 3
  • Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) - фото 4
  • Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735022
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) виниловая пластинка
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973559562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dalida
Альбом (сингл)
La Collection Harcourt
Жанр
Шансон
Трек-лист
Gondolier, Quand Tu Dors Pr?s de Moi, Marina, Le Jour Le Plus Long, Le Petit Gonzales, Que Sont Devenues Les Fleurs?, Bambino, Ciao, Ciao Bambina, Dans Le Bleu Du Ciel Bleu, Les Enfants Du Pir?e, La Chanson D'Orph?e, Itsi Bitsi Petit Bikini, Tout L'Amour, Come Prima, Le Jour O? La Pluie Viendra, T'Aimer Follement, Ne Joue Pas, Quand On N'a Que L'amour
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gondolier, Quand Tu Dors Pr?s de Moi, Marina, Le Jour Le Plus Long, Le Petit Gonzales, Que Sont Devenues Les Fleurs?, Bambino, Ciao, Ciao Bambina, Dans Le Bleu Du Ciel Bleu, Les Enfants Du Pir?e, La Chanson D'Orph?e, Itsi Bitsi Petit Bikini, Tout L'Amour, Come Prima, Le Jour O? La Pluie Viendra, T'Aimer Follement, Ne Joue Pas, Quand On N'a Que L'amour



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973559562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dalida
Альбом (сингл)
La Collection Harcourt
Жанр
Шансон
Трек-лист
Gondolier, Quand Tu Dors Pr?s de Moi, Marina, Le Jour Le Plus Long, Le Petit Gonzales, Que Sont Devenues Les Fleurs?, Bambino, Ciao, Ciao Bambina, Dans Le Bleu Du Ciel Bleu, Les Enfants Du Pir?e, La Chanson D'Orph?e, Itsi Bitsi Petit Bikini, Tout L'Amour, Come Prima, Le Jour O? La Pluie Viendra, T'Aimer Follement, Ne Joue Pas, Quand On N'a Que L'amour
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gondolier, Quand Tu Dors Pr?s de Moi, Marina, Le Jour Le Plus Long, Le Petit Gonzales, Que Sont Devenues Les Fleurs?, Bambino, Ciao, Ciao Bambina, Dans Le Bleu Du Ciel Bleu, Les Enfants Du Pir?e, La Chanson D'Orph?e, Itsi Bitsi Petit Bikini, Tout L'Amour, Come Prima, Le Jour O? La Pluie Viendra, T'Aimer Follement, Ne Joue Pas, Quand On N'a Que L'amour


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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