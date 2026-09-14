Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) виниловая пластинка
Сьюзи Кватро, бесспорная королева рок-н-ролла, возвращается со своим альбомом « Freedom ». С момента своего прорыва в 1970-х годах американская басистка и певица известна своей необузданной энергией и неповторимым сценическим обаянием. На этом альбоме она сочетает свой классический, мощный рок-звук со свежим, современным звучанием. Песни на « Freedom» воспевают независимость и силу самовыражения. Кватро еще раз доказывает, почему она является непреходящей и влиятельной иконой. Музыка — это чистый рок пронизанный фирменными влияниями глэм-рока и хард-рока, которыми известна Сьюзи Кватро. Ее звучание остается верным энергии семидесятых, но при этом кажется абсолютно актуальным.
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