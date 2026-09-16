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Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) виниловая пластинка

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Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 1
Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 2
Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 3
Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 4
Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Raccomandata Ricevuta Ritorno
Альбом (сингл)
In Fuga
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 1
  • Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 2
  • Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 3
  • Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 4
  • Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734939
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Raccomandata Ricevuta Ritorno
Альбом (сингл)
In Fuga
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Incubo, Mary Reilly, Sognando, Nubiano, Ancora l'ombra, Sandrina
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) виниловая пластинка

"In Fuga" - студийный альбом итальянской рок-группы Raccomandata Con Ricevuta Di Ritorno, выпущенный в 2025 году. Бас - Нанни Чивитенга. Барабаны - Уолтер Мартино. Флейта, тенор-саксофон - Дамазо Грасси. Клавиатуры - Стефано Пьермариоли. Вокал - Лучано Реголи. Издание представлено на виниле черного цвета. Raccomandata Con Ricevuta Di Ritorno - рок-группа, которая была образована в Риме в 1971 году вокалистом Лучано Реголи, гитаристом Нанни Чивитенга и барабанщиком Фроджо Франчикой. Группа провела два года в уединении в монастыре неизвестной религии, совершенствуя тексты и музыку.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Raccomandata Ricevuta Ritorno
Альбом (сингл)
In Fuga
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Incubo, Mary Reilly, Sognando, Nubiano, Ancora l'ombra, Sandrina
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
"In Fuga" - студийный альбом итальянской рок-группы Raccomandata Con Ricevuta Di Ritorno, выпущенный в 2025 году. Бас - Нанни Чивитенга. Барабаны - Уолтер Мартино. Флейта, тенор-саксофон - Дамазо Грасси. Клавиатуры - Стефано Пьермариоли. Вокал - Лучано Реголи. Издание представлено на виниле черного цвета. Raccomandata Con Ricevuta Di Ritorno - рок-группа, которая была образована в Риме в 1971 году вокалистом Лучано Реголи, гитаристом Нанни Чивитенга и барабанщиком Фроджо Франчикой. Группа провела два года в уединении в монастыре неизвестной религии, совершенствуя тексты и музыку.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Raccomandata Ricevuta Ritorno - In Fuga (8016158317848) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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