Top.Mail.Ru
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 1
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 2
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 3
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 4
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 5
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 6
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 7
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 8
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 9
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 10
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 11
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 12
Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Melanie Martinez
Альбом (сингл)
Hades
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 1
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 2
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 3
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 4
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 5
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 6
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 7
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 8
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 9
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 10
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 11
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 12
  • Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734911
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678589478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Melanie Martinez
Альбом (сингл)
Hades
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Garbage, Is This A Cult?, Possession, White Boy With A Gun, Disney Princess, Grudges, Monopoly Man, Avoidant, Monolith, Weight Watchers, The Plague, Batshit Intelligence, Gutter, Uncanny Valley, The Vatican, Hell’s Front Porch, Chatroom, The Last Two People On Earth
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) виниловая пластинка

Мультиплатиновая певица Мелани Мартинес возвращается со своим амбициозным четвертым студийным альбомом "HADES". Лимитированное издание на цветном виниле с 20-страничным буклетом и постером. После трилогии «Cry Baby», определившей первое десятилетие её карьеры, «HADES» представляет собой высококонцептуальное произведение искусства, демонстрирующее новые грани творческих способностей Мартинес как музыканта и рассказчика. Три предыдущих альбома Мелани Мартинес — «CRY BABY», «K-12» и «PORTALS» — дебютировали на первом месте в чарте Billboard Alternative Albums, а «PORTALS» занял второе место в Billboard 200, закрепив за Мартинес статус одной из самых новаторских и влиятельных фигур в альтернативной поп-музыке.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678589478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Melanie Martinez
Альбом (сингл)
Hades
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Garbage, Is This A Cult?, Possession, White Boy With A Gun, Disney Princess, Grudges, Monopoly Man, Avoidant, Monolith, Weight Watchers, The Plague, Batshit Intelligence, Gutter, Uncanny Valley, The Vatican, Hell’s Front Porch, Chatroom, The Last Two People On Earth
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Мультиплатиновая певица Мелани Мартинес возвращается со своим амбициозным четвертым студийным альбомом "HADES". Лимитированное издание на цветном виниле с 20-страничным буклетом и постером. После трилогии «Cry Baby», определившей первое десятилетие её карьеры, «HADES» представляет собой высококонцептуальное произведение искусства, демонстрирующее новые грани творческих способностей Мартинес как музыканта и рассказчика. Три предыдущих альбома Мелани Мартинес — «CRY BABY», «K-12» и «PORTALS» — дебютировали на первом месте в чарте Billboard Alternative Albums, а «PORTALS» занял второе место в Billboard 200, закрепив за Мартинес статус одной из самых новаторских и влиятельных фигур в альтернативной поп-музыке.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...