Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589478) виниловая пластинка
Мультиплатиновая певица Мелани Мартинес возвращается со своим амбициозным четвертым студийным альбомом "HADES". Лимитированное издание на цветном виниле с 20-страничным буклетом и постером. После трилогии «Cry Baby», определившей первое десятилетие её карьеры, «HADES» представляет собой высококонцептуальное произведение искусства, демонстрирующее новые грани творческих способностей Мартинес как музыканта и рассказчика. Три предыдущих альбома Мелани Мартинес — «CRY BABY», «K-12» и «PORTALS» — дебютировали на первом месте в чарте Billboard Alternative Albums, а «PORTALS» занял второе место в Billboard 200, закрепив за Мартинес статус одной из самых новаторских и влиятельных фигур в альтернативной поп-музыке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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