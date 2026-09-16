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Maxophone - Maxophone (8016158302349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Maxophone - Maxophone (8016158302349) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Maxophone
Альбом (сингл)
Maxophone
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maxophone - Maxophone (8016158302349) - фото 1
  • Maxophone - Maxophone (8016158302349) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Maxophone - Maxophone (8016158302349) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158302349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Maxophone
Альбом (сингл)
Maxophone
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
C'? Un Paese Al Mondo, Fase, Al Mancato Compleanno Di Una Farfalla, Elzeviro, Mercanti Di Pazzie, Antiche Conclusioni Negre
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maxophone - Maxophone (8016158302349) виниловая пластинка

Итальянская прогрессивная рок-группа, образованная в Милане в 1973 году. Они выпустили один одноименный альбом в 1975 году. Группа была одним из немногих рок-исполнителей, подписавших контракт со звукозаписывающим лейблом Produttori Associati, который специализировался в основном на саундтреках к фильмам и джазе. С тех пор Maxophone обзавелись небольшим культом поклонников, который просуществовал более трех десятилетий, спустя долгое время после окончания их короткой карьеры.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158302349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Maxophone
Альбом (сингл)
Maxophone
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
C'? Un Paese Al Mondo, Fase, Al Mancato Compleanno Di Una Farfalla, Elzeviro, Mercanti Di Pazzie, Antiche Conclusioni Negre
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Итальянская прогрессивная рок-группа, образованная в Милане в 1973 году. Они выпустили один одноименный альбом в 1975 году. Группа была одним из немногих рок-исполнителей, подписавших контракт со звукозаписывающим лейблом Produttori Associati, который специализировался в основном на саундтреках к фильмам и джазе. С тех пор Maxophone обзавелись небольшим культом поклонников, который просуществовал более трех десятилетий, спустя долгое время после окончания их короткой карьеры.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maxophone - Maxophone (8016158302349) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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