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Le Orme - Ad Gloriam (8016158302943) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Le Orme - Ad Gloriam (8016158302943) виниловая пластинка

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Le Orme - Ad Gloriam (8016158302943) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
Ad Gloriam
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Le Orme - Ad Gloriam (8016158302943) - фото 1
  • Le Orme - Ad Gloriam (8016158302943) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Le Orme - Ad Gloriam (8016158302943) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158302943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
Ad Gloriam
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Introduzione, Ad Gloriam, Oggi Verr?, Milano 1968, I Miei Sogni, Mita Mita, Fumo, Senti L'Estate Che Torna, Fiori Di Giglio, Non So Restare Solo, Conclusione
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Le Orme - Ad Gloriam (8016158302943) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduzione, Ad Gloriam, Oggi Verr?, Milano 1968, I Miei Sogni, Mita Mita, Fumo, Senti L'Estate Che Torna, Fiori Di Giglio, Non So Restare Solo, Conclusione

Отзывы о товаре Le Orme - Ad Gloriam (8016158302943) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158302943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
Ad Gloriam
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Introduzione, Ad Gloriam, Oggi Verr?, Milano 1968, I Miei Sogni, Mita Mita, Fumo, Senti L'Estate Che Torna, Fiori Di Giglio, Non So Restare Solo, Conclusione
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduzione, Ad Gloriam, Oggi Verr?, Milano 1968, I Miei Sogni, Mita Mita, Fumo, Senti L'Estate Che Torna, Fiori Di Giglio, Non So Restare Solo, Conclusione
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Le Orme - Ad Gloriam (8016158302943) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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