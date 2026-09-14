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Наушники Marshall Motif II Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Marshall Motif II Black

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Наушники Marshall Motif II Black - фото 8
Наушники Marshall Motif II Black - фото 9
Наушники Marshall Motif II Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 1
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 2
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 3
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 4
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 5
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 6
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 7
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 8
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 9
  • Наушники Marshall Motif II Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734865
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, 2 пары сменных амбушюр, документация, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
9
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Наушники Marshall Motif II Black

Наушники TWS Marshall Motif 2 выполнены в черном корпусе из переработанного пластика. Динамические излучатели диаметром 6 мм создают чистое и насыщенное звучание. Система активного шумоподавления поглощает посторонние звуки и гарантирует чистоту речи при общении. Технология беспроводной синхронизации Bluetooth LE обеспечивает стабильный сигнал и экономию энергии. Корпус наушников Marshall Motif 2 защищен от воздействия влаги по стандарту IPX5. Одного заряда встроенного аккумулятора хватает для 9 часов автономности. Кейс увеличивает время работы до 43 часов. Функция ускоренного восстановления энергоресурса за 15 минут обеспечивает до 2 часов воспроизведения аудио.

Отзывы о товаре Наушники Marshall Motif II Black




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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, 2 пары сменных амбушюр, документация, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
9
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Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS Marshall Motif 2 выполнены в черном корпусе из переработанного пластика. Динамические излучатели диаметром 6 мм создают чистое и насыщенное звучание. Система активного шумоподавления поглощает посторонние звуки и гарантирует чистоту речи при общении. Технология беспроводной синхронизации Bluetooth LE обеспечивает стабильный сигнал и экономию энергии. Корпус наушников Marshall Motif 2 защищен от воздействия влаги по стандарту IPX5. Одного заряда встроенного аккумулятора хватает для 9 часов автономности. Кейс увеличивает время работы до 43 часов. Функция ускоренного восстановления энергоресурса за 15 минут обеспечивает до 2 часов воспроизведения аудио.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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