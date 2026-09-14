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Телевизор LG OLED OLED55G5RLA.ARUG 55" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG OLED OLED55G5RLA.ARUG 55"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG OLED OLED55G5RLA.ARUG 55&quot; - фото 2
  • Телевизор LG OLED OLED55G5RLA.ARUG 55&quot; - фото 3
  • Телевизор LG OLED OLED55G5RLA.ARUG 55&quot; - фото 4
  • Телевизор LG OLED OLED55G5RLA.ARUG 55&quot; - фото 5
  • Телевизор LG OLED OLED55G5RLA.ARUG 55&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734775
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.8х0.17
Вес, кг.
16.8

Описание товара Телевизор LG OLED OLED55G5RLA.ARUG 55"

Идеальный черный и бесконечный контраст: OLED-технология позволяет каждому пикселю самостоятельно включаться и выключаться. Это означает, что черный цвет на экране становится абсолютно черным, а контрастность достигает поистине космических значений. Наслаждайтесь глубиной и реалистичностью каждой сцены, даже в самых темных эпизодах.

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED OLED55G5RLA.ARUG 55"




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальный черный и бесконечный контраст: OLED-технология позволяет каждому пикселю самостоятельно включаться и выключаться. Это означает, что черный цвет на экране становится абсолютно черным, а контрастность достигает поистине космических значений. Наслаждайтесь глубиной и реалистичностью каждой сцены, даже в самых темных эпизодах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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