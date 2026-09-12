Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Тип матрицы
OLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
frameless
Особенности звука
dolby atmos, 2.1.2ch
Поверхность экрана
oled
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Тип матрицы
OLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
64
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.72х1.05х0.32
Вес, кг.
50.6
Описание товара Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
frameless
Особенности звука
dolby atmos, 2.1.2ch
Поверхность экрана
oled
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Тип матрицы
OLED
Развернуть
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
64
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Страна производитель
Китай
Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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