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Телевизор TCL 85RM7L 85" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор TCL 85RM7L 85" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 85RM7L 85&quot; QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
208 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738033
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х1.25х0.2
Вес, кг.
47

Описание товара Телевизор TCL 85RM7L 85" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный

TCL 85RM7L — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Mini LED подсветкой и 2 160 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 2 000 нит и цветовым охватом до 100% BT.2020. Экран с нативной частотой 144 Гц (с ускорением до 288 Гц) обеспечивает высокую контрастность и широкие углы обзора. Модель оснащена процессором TSR AiPQ и поддержкой технологий VRR, ALLM, MEMC и FreeSync Premium Pro.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 85RM7L 85" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
500
Страна производитель
Китай
Описание
TCL 85RM7L — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Mini LED подсветкой и 2 160 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 2 000 нит и цветовым охватом до 100% BT.2020. Экран с нативной частотой 144 Гц (с ускорением до 288 Гц) обеспечивает высокую контрастность и широкие углы обзора. Модель оснащена процессором TSR AiPQ и поддержкой технологий VRR, ALLM, MEMC и FreeSync Premium Pro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 85RM7L 85" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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