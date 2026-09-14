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Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50&quot; - фото 9
  • Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50&quot; - фото 10
  • Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50&quot; - фото 11
  • Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50&quot; - фото 12
  • Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734757
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.21х0.76х0.15
Вес, кг.
15.6

Описание товара Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50"

Телевизор LG с диагональю 50 дюймов (127 см) – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для современных интерьеров. Благодаря экранной технологии QNED, устройство обеспечивает яркие и насыщенные цвета, высокую четкость изображения и глубокий контраст, что делает просмотр видео и фильмов настоящим удовольствием. Телевизор обладает легким и изящным корпусом: его вес без подставки составляет 12,2 кг, а с подставкой – 12,6 кг, что упрощает его установку и размещение в любом месте вашего дома. Это устройство, работающее на операционной системе webOS, поддерживает функции Smart TV, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и потоковых сервисов. Для подключения внешних устройств предусмотрены три HDMI-порта и один USB-порт, что позволяет удобно подключать игровую приставку, ноутбук или флеш-накопитель. Поддержка Ethernet-подключения обеспечивает стабильное соединение с интернетом, что особенно важно для потокового воспроизведения контента высокой четкости. Телевизор LG оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S и DVB-S2, что делает его совместимым с различными форматами цифрового вещания. Несмотря на частоту обновления 60 Гц, телевизор обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что подойдет для просмотра спортивных мероприятий и игровых приложений. В этом телевизоре отсутствует поддержка 3D, но его современные технологии и удобные функции компенсируют это, предлагая отличное качество изображения и легкость в управлении. Устройство от надежного бренда LG станет центральным элементом любого домашнего кинотеатра, обеспечивая богатый спектр возможностей для развлечений и отдыха.

Отзывы о товаре Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50"




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG с диагональю 50 дюймов (127 см) – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для современных интерьеров. Благодаря экранной технологии QNED, устройство обеспечивает яркие и насыщенные цвета, высокую четкость изображения и глубокий контраст, что делает просмотр видео и фильмов настоящим удовольствием. Телевизор обладает легким и изящным корпусом: его вес без подставки составляет 12,2 кг, а с подставкой – 12,6 кг, что упрощает его установку и размещение в любом месте вашего дома. Это устройство, работающее на операционной системе webOS, поддерживает функции Smart TV, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и потоковых сервисов. Для подключения внешних устройств предусмотрены три HDMI-порта и один USB-порт, что позволяет удобно подключать игровую приставку, ноутбук или флеш-накопитель. Поддержка Ethernet-подключения обеспечивает стабильное соединение с интернетом, что особенно важно для потокового воспроизведения контента высокой четкости. Телевизор LG оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S и DVB-S2, что делает его совместимым с различными форматами цифрового вещания. Несмотря на частоту обновления 60 Гц, телевизор обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что подойдет для просмотра спортивных мероприятий и игровых приложений. В этом телевизоре отсутствует поддержка 3D, но его современные технологии и удобные функции компенсируют это, предлагая отличное качество изображения и легкость в управлении. Устройство от надежного бренда LG станет центральным элементом любого домашнего кинотеатра, обеспечивая богатый спектр возможностей для развлечений и отдыха.
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Доставка
Отзывы


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