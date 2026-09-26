Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743052
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
32
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.15
Вес, кг.
12.7
Описание товара Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD
Телевизор DIGMA PRO 50" QLED 50D – это 50-дюймовая модель с ярким QLED UHD-экраном и частотой обновления 144 Гц. Он подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игр на консоли. Экран хорошо передаёт насыщенные цвета, глубокие тёмные оттенки и плавное движение. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 46 000 руб.11500 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 46 860 руб.11715 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
-
В наличииЦена 47 370 руб.11843 руб. в СплитТелевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 47 620 руб.11905 руб. в СплитТелевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебри...
-
В наличииЦена 48 290 руб.12073 руб. в СплитТелевизор TCL 55P8L 55" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 51 280 руб.12820 руб. в СплитТелевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 53 570 руб.13393 руб. в СплитТелевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 53 580 руб.13395 руб. в СплитТелевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55" Ultra HD Smart TV Charcoal Bla...
-
В наличииЦена 54 400 руб.13600 руб. в СплитТелевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/сере...
-
В наличииЦена 54 880 руб.13720 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S 65" QLED Ultra HD Black, 2026
-
В наличииЦена 54 920 руб.13730 руб. в СплитТелевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65" Mini LED, Ultra HD
-
В наличииЦена 56 240 руб.14060 руб. в СплитТелевизор Яндекс YNDX-00077 65" ТВ Станция Бейсик с Алисой
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
32
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Телевизор DIGMA PRO 50" QLED 50D – это 50-дюймовая модель с ярким QLED UHD-экраном и частотой обновления 144 Гц. Он подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игр на консоли. Экран хорошо передаёт насыщенные цвета, глубокие тёмные оттенки и плавное движение. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD