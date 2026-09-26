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Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD

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Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 10
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 11
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 12
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 13
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 14
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 15
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 16
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 17
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 18
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 19
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 20
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 21
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 22
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 23
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 24
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 25
Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 10
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 11
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 12
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 13
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 14
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 15
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 16
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 17
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 18
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 19
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 20
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 21
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 22
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 23
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 24
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 25
  • Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743052
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
32
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.15
Вес, кг.
12.7

Описание товара Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD

Телевизор DIGMA PRO 50" QLED 50D – это 50-дюймовая модель с ярким QLED UHD-экраном и частотой обновления 144 Гц. Он подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игр на консоли. Экран хорошо передаёт насыщенные цвета, глубокие тёмные оттенки и плавное движение. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.

Отзывы о товаре Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
32
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор DIGMA PRO 50" QLED 50D – это 50-дюймовая модель с ярким QLED UHD-экраном и частотой обновления 144 Гц. Он подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игр на консоли. Экран хорошо передаёт насыщенные цвета, глубокие тёмные оттенки и плавное движение. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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