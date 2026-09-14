Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55" 4K Ultra HD QLED Smart Q черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55" 4K Ultra HD QLED Smart Q черный
**Телевизор SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7FAAUXRU** Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7FAAUXRU! Благодаря технологии Q-LED вы получите невероятно чёткое и реалистичное изображение с широкими углами обзора. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром любимых фильмов и сериалов. * **Высокое качество изображения:** технология Q-LED обеспечивает яркую и насыщенную картинку с точной передачей цветов. * **Широкие углы обзора:** вы сможете наслаждаться качественным изображением с любого ракурса. С телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7FAAUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
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