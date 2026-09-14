Телевизор Hisense LED 43A6S RU 43"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense LED 43A6S RU 43"
Телевизор Hisense (модель 2026 года) представляет собой современное устройство с передовыми техническими характеристиками, обеспечивающими высокое качество изображения и широкий функционал. Диагональ экрана составляет 43 дюйма (или 108 см), что делает его оптимальным выбором для помещений среднего размера. Вес без подставки составляет 5,9 кг, что позволяет легко размещать телевизор на стене или выбирать удобное место для установки. Телевизор оснащён экранной технологией Direct LED и поддерживает разрешение 3840x2160, что соответствует стандарту 4K UHD (2160p). Это обеспечивает четкое и детализированное изображение, независимо от контента, который вы смотрите. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен, таких как спортивные трансляции или фильмы с активным движением. Hisense предлагает поддержку Smart TV, работающую на операционной системе HomeOS, обеспечивая доступ к множеству онлайн-сервисов, приложений и других возможностей, таких как потоковое видео и интернет-сёрфинг. Телевизор снабжен различными цифровыми тюнерами (DVB-T2, DVB-T, DVB-S), позволяющими принимать телевизионные каналы в цифровом формате. Аудиосистема телевизора имеет выходную мощность 20 Вт, что обеспечивает достаточный уровень звука для повседневного использования в домашних условиях. Также телевизор оснащён портом Ethernet для стабильного подключения к интернету. Этот телевизор, выполненный в черном цвете, сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии Hisense, предоставляя пользователю превосходное качество изображения и звука.
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