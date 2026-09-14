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Телевизор LG LED 24TQ510S-PZ.ARUZ 24" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG LED 24TQ510S-PZ.ARUZ 24"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
нет
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734747
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
75x75
Энергопотребление при работе, Вт
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х13х12
Вес, кг.
4.7

Описание товара Телевизор LG LED 24TQ510S-PZ.ARUZ 24"

Телевизор LED LG 24TQ510S-PZ диагональю 60 см обладает поддержкой Smart TV, которая открывает перед пользователем безграничный доступ к контенту из Всемирной паутины. Спрятанные за матрицей светодиоды подсвечивают изображения для достижения равномерной контрастности. Система Motion Eye Care анализирует уровень внешней освещенности и корректирует яркость для комфортного просмотра. Телевизор LED LG 24TQ510S-PZ обладает функцией автоматического включения и выключения в определенные временные рамки. Screen Share позволяет транслировать файлы со смартфона в широкоформатном режиме. Управление возможностями производится через приложение LG ThinQ. При синхронизации периферии используется Bluetooth-интерфейс. Динамики мощностью 10 Вт и расширенное акустическое сопровождение заполнят пространство многомерным звуком.

Отзывы о товаре Телевизор LG LED 24TQ510S-PZ.ARUZ 24"




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
75x75
Энергопотребление при работе, Вт
26
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED LG 24TQ510S-PZ диагональю 60 см обладает поддержкой Smart TV, которая открывает перед пользователем безграничный доступ к контенту из Всемирной паутины. Спрятанные за матрицей светодиоды подсвечивают изображения для достижения равномерной контрастности. Система Motion Eye Care анализирует уровень внешней освещенности и корректирует яркость для комфортного просмотра. Телевизор LED LG 24TQ510S-PZ обладает функцией автоматического включения и выключения в определенные временные рамки. Screen Share позволяет транслировать файлы со смартфона в широкоформатном режиме. Управление возможностями производится через приложение LG ThinQ. При синхронизации периферии используется Bluetooth-интерфейс. Динамики мощностью 10 Вт и расширенное акустическое сопровождение заполнят пространство многомерным звуком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG LED 24TQ510S-PZ.ARUZ 24" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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