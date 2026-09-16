OST - Pretty In Pink (40th Anniversary) (0602488194891) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pretty In Pink
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734653
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488194891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pretty In Pink
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Orchestral Manoeuvres In The Dark - If You Leave, Suzanne Vega, Joe Jackson - Left Of Center, Jesse Johnson - Get To Know Ya, INXS - Do Wot You Do, The Psychedelic Furs - Pretty In Pink, New Order - Shell Shock, Belouis Some - Round, Round, Danny Hutton Hitters - Wouldn’t It Be Good, Echo & The Bunnymen - Bring On The Dancing Horses, The Smiths - Please Please Please Let Me Get What I Want
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Pretty In Pink (40th Anniversary) (0602488194891) виниловая пластинка
Саундтрек к культовой романтической комедии 1986 года режиссёра Ховарда Дойча и продюсера Джона Хьюза «Pretty In Pink / Красотка в розовом». Издание на виниле к 40-летию фильма. Издание подготовлено при участии Hughes Music и Paramount Pictures. Данное стандартное издание на черном виниле сохраняет аутентичный треклист 1986 года.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488194891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pretty In Pink
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Orchestral Manoeuvres In The Dark - If You Leave, Suzanne Vega, Joe Jackson - Left Of Center, Jesse Johnson - Get To Know Ya, INXS - Do Wot You Do, The Psychedelic Furs - Pretty In Pink, New Order - Shell Shock, Belouis Some - Round, Round, Danny Hutton Hitters - Wouldn’t It Be Good, Echo & The Bunnymen - Bring On The Dancing Horses, The Smiths - Please Please Please Let Me Get What I Want
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек к культовой романтической комедии 1986 года режиссёра Ховарда Дойча и продюсера Джона Хьюза «Pretty In Pink / Красотка в розовом». Издание на виниле к 40-летию фильма. Издание подготовлено при участии Hughes Music и Paramount Pictures. Данное стандартное издание на черном виниле сохраняет аутентичный треклист 1986 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Pretty In Pink (40th Anniversary) (0602488194891) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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