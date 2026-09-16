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Саундтрек к культовой романтической комедии 1986 года режиссёра Ховарда Дойча и продюсера Джона Хьюза «Pretty In Pink / Красотка в розовом». Издание на виниле к 40-летию фильма. Издание подготовлено при участии Hughes Music и Paramount Pictures. Данное стандартное издание на черном виниле сохраняет аутентичный треклист 1986 года.

Саундтрек к культовой романтической комедии 1986 года режиссёра Ховарда Дойча и продюсера Джона Хьюза «Pretty In Pink / Красотка в розовом». Издание на виниле к 40-летию фильма. Издание подготовлено при участии Hughes Music и Paramount Pictures. Данное стандартное издание на черном виниле сохраняет аутентичный треклист 1986 года.

OST - Pretty In Pink (40th Anniversary) (0602488194891) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.