Top.Mail.Ru
Burzum - Burzum (Grey Marbled) (0803343270785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Burzum - Burzum (Grey Marbled) (0803343270785) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Burzum - Burzum (Grey Marbled) (0803343270785) виниловая пластинка - фото 1
Burzum - Burzum (Grey Marbled) (0803343270785) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Burzum
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Burzum - Burzum (Grey Marbled) (0803343270785) виниловая пластинка - фото 1
  • Burzum - Burzum (Grey Marbled) (0803343270785) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734632
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803343270785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Burzum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Feeble Screams From Forests Unknown, Ea, Lord Of The Depths, Black Spell Of Destruction, Channelling The Power Of Souls Into A New God, War, The Crying Orc, A Lost Forgotten Sad Spirit, My Journey To The Stars, Dungeons Of Darkness
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Burzum - Burzum (Grey Marbled) (0803343270785) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feeble Screams From Forests Unknown, Ea, Lord Of The Depths, Black Spell Of Destruction, Channelling The Power Of Souls Into A New God, War, The Crying Orc, A Lost Forgotten Sad Spirit, My Journey To The Stars, Dungeons Of Darkness

Отзывы о товаре Burzum - Burzum (Grey Marbled) (0803343270785) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803343270785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Burzum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Feeble Screams From Forests Unknown, Ea, Lord Of The Depths, Black Spell Of Destruction, Channelling The Power Of Souls Into A New God, War, The Crying Orc, A Lost Forgotten Sad Spirit, My Journey To The Stars, Dungeons Of Darkness
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feeble Screams From Forests Unknown, Ea, Lord Of The Depths, Black Spell Of Destruction, Channelling The Power Of Souls Into A New God, War, The Crying Orc, A Lost Forgotten Sad Spirit, My Journey To The Stars, Dungeons Of Darkness
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Burzum - Burzum (Grey Marbled) (0803343270785) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...