George Harrison - Live In Japan (4099964011562) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
LIVE IN JAPAN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734607
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
LIVE IN JAPAN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Want To Tell You, Old Brown Shoe, Taxman, Give Me Love (Give Me Peace On Earth), If I Needed Someone, Something, What Is Life, Dark Horse, Piggies, Got My Mind Set On You, Cloud Nine, Here Comes The Sun, My Sweet Lord, All Those Years Ago, Cheer Down, Devil's Radio, Isn't It A Pity, While My Guitar Gently Weeps, Roll Over Beethoven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Harrison - Live In Japan (4099964011562) виниловая пластинка
Live in Japan — двойной концертный альбом Джорджа Харрисона, первоначально выпущенный в июле 1992 года. Записанный во время японского турне Харрисона в 1991 году — первого полноценного концертного выступления с 1970-х годов — альбом представляет собой сочетание сольного материала и культовых песен The Beatles, исполненных в сопровождении Клэптона и его опытной группы. Это был второй официальный концертный релиз Харрисона после знакового концерта в поддержку Бангладеш, вышедшего два десятилетия назад.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
LIVE IN JAPAN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Want To Tell You, Old Brown Shoe, Taxman, Give Me Love (Give Me Peace On Earth), If I Needed Someone, Something, What Is Life, Dark Horse, Piggies, Got My Mind Set On You, Cloud Nine, Here Comes The Sun, My Sweet Lord, All Those Years Ago, Cheer Down, Devil's Radio, Isn't It A Pity, While My Guitar Gently Weeps, Roll Over Beethoven
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Live in Japan — двойной концертный альбом Джорджа Харрисона, первоначально выпущенный в июле 1992 года. Записанный во время японского турне Харрисона в 1991 году — первого полноценного концертного выступления с 1970-х годов — альбом представляет собой сочетание сольного материала и культовых песен The Beatles, исполненных в сопровождении Клэптона и его опытной группы. Это был второй официальный концертный релиз Харрисона после знакового концерта в поддержку Бангладеш, вышедшего два десятилетия назад.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
George Harrison - Live In Japan (4099964011562) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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