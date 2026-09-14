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Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка

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Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка - фото 1
Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка - фото 2
Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Gap Var Ginnunga
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка - фото 1
  • Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка - фото 2
  • Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734588
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Характеристики

Бренд
Indie Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Indie Recordings
Barcode
[7090014389263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Gap Var Ginnunga
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
?r Var Alda, Hagal, Bjarkan, L?yndomsriss, Heimta Thurs, Thurs, Jara, Laukr, Kauna, Algir - Stien Klarnar, Algir - Tognatale, Dagr
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка

Погрузитесь в магический мир скандинавской музыки с виниловой пластинкой Wardruna - Runaljod - gap var ginnunga. Этот альбом является истинным шедевром, вдохновленным древними скандинавскими руническими песнопениями. Откройте для себя загадочную атмосферу, наполненную силой природы, магией и мистикой скандинавских легенд. Преобрести виниловую пластинку Wardruna - Runaljod - gap var ginnunga - значит встретиться с уникальным звучанием, которое перенесет вас в далекие времена и пространства. Слушая этот альбом, вы окунетесь в мир духовных практик и мифологии скандинавских предков, где каждый звук несет в себе глубокий смысл и символику. Ощутите мощь древних рунических мелодий, которые пронизывают весь альбом Wardruna - Runaljod - gap var ginnunga. Позвольте себе погрузиться в атмосферу загадочности и тайны, которую несет в себе эта музыка. Путешествуйте сквозь века и пространства, слушая звуки, которые живут вечно и вдохновляют на новые открытия и познания.

Отзывы о товаре Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga (7090014389263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Indie Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Indie Recordings
Barcode
[7090014389263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Gap Var Ginnunga
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
?r Var Alda, Hagal, Bjarkan, L?yndomsriss, Heimta Thurs, Thurs, Jara, Laukr, Kauna, Algir - Stien Klarnar, Algir - Tognatale, Dagr
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в магический мир скандинавской музыки с виниловой пластинкой Wardruna - Runaljod - gap var ginnunga. Этот альбом является истинным шедевром, вдохновленным древними скандинавскими руническими песнопениями. Откройте для себя загадочную атмосферу, наполненную силой природы, магией и мистикой скандинавских легенд. Преобрести виниловую пластинку Wardruna - Runaljod - gap var ginnunga - значит встретиться с уникальным звучанием, которое перенесет вас в далекие времена и пространства. Слушая этот альбом, вы окунетесь в мир духовных практик и мифологии скандинавских предков, где каждый звук несет в себе глубокий смысл и символику. Ощутите мощь древних рунических мелодий, которые пронизывают весь альбом Wardruna - Runaljod - gap var ginnunga. Позвольте себе погрузиться в атмосферу загадочности и тайны, которую несет в себе эта музыка. Путешествуйте сквозь века и пространства, слушая звуки, которые живут вечно и вдохновляют на новые открытия и познания.
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Отзывы


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