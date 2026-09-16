Игорь Николаев, Игорь Крутой - Благоверная (Избранное) (Black & White Vinyl) (4680068806903) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Игорь Николаев, Игорь Крутой
Альбом (сингл)
Благоверная (Избранное)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 729908
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Игорь Николаев, Игорь Крутой
Альбом (сингл)
Благоверная (Избранное)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Игорь Николаев Благоверная, Юрий Антонов Радость моя, Люся Чеботина Разве ты любил, Дима Билан Письма издалёка, Ани Лорак и хор Академии Игоря Крутого Снится сон, Ирина Аллегрова Золото любви, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Михаил Шуфутинский Третье сентября, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Александр Буйнов Хрусталь и шампанское, Филлип Киркоров Тысяча лет, Димаш Кудайберген О'Кей, Алексей Чумаков Столик на двоих, Маша Распутина Мосты, Григорий Лепс Я люблю тебя до слёз, Леонид Агутин Мой друг, Але
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Игорь Николаев, Игорь Крутой - Благоверная (Избранное) (Black & White Vinyl) (4680068806903) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу легендарных мелодий с эксклюзивной виниловой пластинкой «Благоверная», созданной двумя мэтрами российской эстрады — Игорем Николаевым (стихи) и Игорем Крутым (музыка).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Игорь Николаев, Игорь Крутой
Альбом (сингл)
Благоверная (Избранное)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Игорь Николаев Благоверная, Юрий Антонов Радость моя, Люся Чеботина Разве ты любил, Дима Билан Письма издалёка, Ани Лорак и хор Академии Игоря Крутого Снится сон, Ирина Аллегрова Золото любви, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Михаил Шуфутинский Третье сентября, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Александр Буйнов Хрусталь и шампанское, Филлип Киркоров Тысяча лет, Димаш Кудайберген О'Кей, Алексей Чумаков Столик на двоих, Маша Распутина Мосты, Григорий Лепс Я люблю тебя до слёз, Леонид Агутин Мой друг, Але
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Погрузитесь в атмосферу легендарных мелодий с эксклюзивной виниловой пластинкой «Благоверная», созданной двумя мэтрами российской эстрады — Игорем Николаевым (стихи) и Игорем Крутым (музыка).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Игорь Николаев, Игорь Крутой - Благоверная (Избранное) (Black & White Vinyl) (4680068806903) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Игорь Николаев, Игорь Крутой - Благоверная (Избранное) (Black & White Vinyl) (4680068806903) виниловая пластинка