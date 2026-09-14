She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
She Past Away
Альбом (сингл)
Narin Yalnizlik
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734566
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0648275357322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
She Past Away
Альбом (сингл)
Narin Yalnizlik
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Soluk, Asimilasyon, Uzakta, Narin Yaln?zl?k, Hayaller?, Katarsis, U?tu Belirsizli?e, Ger?ekten ?zleyince, Yan?mda, Kuruyordu Nehir, ??e Kapani? II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soluk, Asimilasyon, Uzakta, Narin Yaln?zl?k, Hayaller?, Katarsis, U?tu Belirsizli?e, Ger?ekten ?zleyince, Yan?mda, Kuruyordu Nehir, ??e Kapani? II
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитDavid Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитElla Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитPeter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитGov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (08...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитArctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитCradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802)...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитDeath - Leprosy (0781676722815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитShakira - She Wolf (coloured) (0196588845819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDepeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (01965884816...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитPrimal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (019802949931...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитVarious Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (00500...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDeath In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая плас...
Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0648275357322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
She Past Away
Альбом (сингл)
Narin Yalnizlik
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Soluk, Asimilasyon, Uzakta, Narin Yaln?zl?k, Hayaller?, Katarsis, U?tu Belirsizli?e, Ger?ekten ?zleyince, Yan?mda, Kuruyordu Nehir, ??e Kapani? II
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soluk, Asimilasyon, Uzakta, Narin Yaln?zl?k, Hayaller?, Katarsis, U?tu Belirsizli?e, Ger?ekten ?zleyince, Yan?mda, Kuruyordu Nehir, ??e Kapani? II
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка