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She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка

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She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка - фото 1
She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
She Past Away
Альбом (сингл)
Narin Yalnizlik
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка - фото 1
  • She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734566
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Характеристики

Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0648275357322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
She Past Away
Альбом (сингл)
Narin Yalnizlik
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Soluk, Asimilasyon, Uzakta, Narin Yaln?zl?k, Hayaller?, Katarsis, U?tu Belirsizli?e, Ger?ekten ?zleyince, Yan?mda, Kuruyordu Nehir, ??e Kapani? II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soluk, Asimilasyon, Uzakta, Narin Yaln?zl?k, Hayaller?, Katarsis, U?tu Belirsizli?e, Ger?ekten ?zleyince, Yan?mda, Kuruyordu Nehir, ??e Kapani? II



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре She Past Away - Narin Yalnizlik (0648275357322) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0648275357322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
She Past Away
Альбом (сингл)
Narin Yalnizlik
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Soluk, Asimilasyon, Uzakta, Narin Yaln?zl?k, Hayaller?, Katarsis, U?tu Belirsizli?e, Ger?ekten ?zleyince, Yan?mda, Kuruyordu Nehir, ??e Kapani? II
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soluk, Asimilasyon, Uzakta, Narin Yaln?zl?k, Hayaller?, Katarsis, U?tu Belirsizli?e, Ger?ekten ?zleyince, Yan?mda, Kuruyordu Nehir, ??e Kapani? II


Теги товара: Progressive Rock
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