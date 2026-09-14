Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue
Infinix в лаконичном чёрном цвете выглядит стильно и современно, а пластиковый корпус делает смартфон лёгким и приятным в руке. Класс защиты IP64 позволяет не волноваться о случайных брызгах и пыли — отличный вариант для активного повседневного использования. Большой 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавную картинку и комфорт для глаз, а разрешение 1576x720 идеально подходит для просмотра видео и игр. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 Ultimate с частотой 2000 МГц легко справляется с многозадачностью и современными приложениями. 4 Гб оперативной памяти гарантируют стабильную работу без подвисаний, а 64 Гб встроенного хранилища достаточно для фотографий, музыки и важных файлов. Установленная операционная система Android открывает доступ к тысячам приложений и простому, удобному управлению. Поддержка двух nano-SIM идеально подойдёт для деловых людей или путешественников, которым важно всегда оставаться на связи.
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