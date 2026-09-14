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Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue

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Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 1
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 2
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 3
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 4
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 5
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 6
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 7
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 8
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Smart 20
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1576x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultimate
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 5
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 6
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 7
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 8
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 300 руб.  11 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733878
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Характеристики

Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель, пленка (наклеена на экран), булавка для карты, документация
Линейка
Infinix Smart 20
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1576x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultimate
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Время работы в режиме ожидания
852
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue

Infinix в лаконичном чёрном цвете выглядит стильно и современно, а пластиковый корпус делает смартфон лёгким и приятным в руке. Класс защиты IP64 позволяет не волноваться о случайных брызгах и пыли — отличный вариант для активного повседневного использования. Большой 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавную картинку и комфорт для глаз, а разрешение 1576x720 идеально подходит для просмотра видео и игр. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 Ultimate с частотой 2000 МГц легко справляется с многозадачностью и современными приложениями. 4 Гб оперативной памяти гарантируют стабильную работу без подвисаний, а 64 Гб встроенного хранилища достаточно для фотографий, музыки и важных файлов. Установленная операционная система Android открывает доступ к тысячам приложений и простому, удобному управлению. Поддержка двух nano-SIM идеально подойдёт для деловых людей или путешественников, которым важно всегда оставаться на связи.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель, пленка (наклеена на экран), булавка для карты, документация
Линейка
Infinix Smart 20
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1576x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultimate
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Время работы в режиме ожидания
852
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Infinix в лаконичном чёрном цвете выглядит стильно и современно, а пластиковый корпус делает смартфон лёгким и приятным в руке. Класс защиты IP64 позволяет не волноваться о случайных брызгах и пыли — отличный вариант для активного повседневного использования. Большой 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавную картинку и комфорт для глаз, а разрешение 1576x720 идеально подходит для просмотра видео и игр. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 Ultimate с частотой 2000 МГц легко справляется с многозадачностью и современными приложениями. 4 Гб оперативной памяти гарантируют стабильную работу без подвисаний, а 64 Гб встроенного хранилища достаточно для фотографий, музыки и важных файлов. Установленная операционная система Android открывает доступ к тысячам приложений и простому, удобному управлению. Поддержка двух nano-SIM идеально подойдёт для деловых людей или путешественников, которым важно всегда оставаться на связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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