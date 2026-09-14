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Gun - Gun (coloured) (8719262042391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gun - Gun (coloured) (8719262042391) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gun
Альбом (сингл)
Gun
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gun - Gun (coloured) (8719262042391) - фото 1
  • Gun - Gun (coloured) (8719262042391) - фото 2
  • Gun - Gun (coloured) (8719262042391) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733737
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gun
Альбом (сингл)
Gun
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Race With The Devil, The Sad Saga Of The Boy And The Bee, Rupert’s Travels, Yellow Cab Man, It Won’t Be Long (Heartbeat), Sunshine, Rat Race, Take Off
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gun - Gun (coloured) (8719262042391) виниловая пластинка

Ограниченное издание из 1000 пронумерованных копий на 180-граммовом аудиофильском виниле дымчатого цвета. В 1968 году братья Пол и Адриан Гурвиц и Луи Фаррелл основали британскую группу The Gun, которая считается одним из главных источников вдохновения для многих гигантов хард-рока и метала 70-х и 80-х годов. Группа возникла из рок-группы The Knack, существовавшей с 1965 года. Под этим названием они уже выступали на разогреве у таких групп, как Pink Floyd, The Crazy World of Arthur Brown и Tomorrow. После смены названия в 1967 году группа немедленно подписала контракт с CBS и попала в топ-10 британского синглового чарта с песней "Race with the Devil". Они создали нечто среднее между блюз-роком, прогрессивным роком и металом. Это мощное трио стало одним из самых тщательно оберегаемых секретов шестидесятых. Несмотря на распад в 1970 году, их влияние было огромным. Например, Джими Хендрикс цитировал рифф из хита на культовом концерте фестиваля на острове Уайт. Но также Judas Priest, Status Quo и Girlschool исполняли каверы на песни группы. Можно с уверенностью сказать, что The Gun оказали огромное влияние на британскую хард-рок-сцену, и их дебютный альбом до сих пор считается обязательным приобретением для коллекционеров рок-музыки.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gun
Альбом (сингл)
Gun
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Race With The Devil, The Sad Saga Of The Boy And The Bee, Rupert’s Travels, Yellow Cab Man, It Won’t Be Long (Heartbeat), Sunshine, Rat Race, Take Off
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Ограниченное издание из 1000 пронумерованных копий на 180-граммовом аудиофильском виниле дымчатого цвета. В 1968 году братья Пол и Адриан Гурвиц и Луи Фаррелл основали британскую группу The Gun, которая считается одним из главных источников вдохновения для многих гигантов хард-рока и метала 70-х и 80-х годов. Группа возникла из рок-группы The Knack, существовавшей с 1965 года. Под этим названием они уже выступали на разогреве у таких групп, как Pink Floyd, The Crazy World of Arthur Brown и Tomorrow. После смены названия в 1967 году группа немедленно подписала контракт с CBS и попала в топ-10 британского синглового чарта с песней "Race with the Devil". Они создали нечто среднее между блюз-роком, прогрессивным роком и металом. Это мощное трио стало одним из самых тщательно оберегаемых секретов шестидесятых. Несмотря на распад в 1970 году, их влияние было огромным. Например, Джими Хендрикс цитировал рифф из хита на культовом концерте фестиваля на острове Уайт. Но также Judas Priest, Status Quo и Girlschool исполняли каверы на песни группы. Можно с уверенностью сказать, что The Gun оказали огромное влияние на британскую хард-рок-сцену, и их дебютный альбом до сих пор считается обязательным приобретением для коллекционеров рок-музыки.
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