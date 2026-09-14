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Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188296) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188296) виниловая пластинка

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Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188296) - фото 1
Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188296) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pdqb
Альбом (сингл)
8 1/2 Bit
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188296) - фото 1
  • Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188296) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733725
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804188296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pdqb
Альбом (сингл)
8 1/2 Bit
Жанр
Диско
Трек-лист
Chipppps, Exosphear, Laserzimmer 1, Raum 3.16, Dodgedog, Flossbite, 4d-togtagtuu, Maurodius-papeda, Boktay, Binary Gatoraders on Acid, Lygophobia
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188296) виниловая пластинка

«8 1/2 Bit Replays» — это сборник ремиксов и переосмыслений оригинального альбома «8 1/2 Bit» проекта pdqb (Саша Дорнхёфер). Издание на цветном виниле «8 1/2 Bit Replays» представляет собой концептуальное путешествие в мир ретро-игр, объединяющее эстетику чиптюна с современным электро и техно. Альбом описывается как встреча «легендарных геймеров» (музыкантов), каждый из которых переигрывает одну из глав оригинальной работы. В создании ремиксов участвовали известные в электронной среде артисты: PRZ, Noise&Noise, Galaxian, CEM3340, Dark Vektor и Mesak.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188296) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804188296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pdqb
Альбом (сингл)
8 1/2 Bit
Жанр
Диско
Трек-лист
Chipppps, Exosphear, Laserzimmer 1, Raum 3.16, Dodgedog, Flossbite, 4d-togtagtuu, Maurodius-papeda, Boktay, Binary Gatoraders on Acid, Lygophobia
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«8 1/2 Bit Replays» — это сборник ремиксов и переосмыслений оригинального альбома «8 1/2 Bit» проекта pdqb (Саша Дорнхёфер). Издание на цветном виниле «8 1/2 Bit Replays» представляет собой концептуальное путешествие в мир ретро-игр, объединяющее эстетику чиптюна с современным электро и техно. Альбом описывается как встреча «легендарных геймеров» (музыкантов), каждый из которых переигрывает одну из глав оригинальной работы. В создании ремиксов участвовали известные в электронной среде артисты: PRZ, Noise&Noise, Galaxian, CEM3340, Dark Vektor и Mesak.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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