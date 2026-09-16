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Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) виниловая пластинка

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Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
AALIYAH
Альбом (сингл)
I Care 4 U
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) - фото 1
  • Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) - фото 2
  • Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) - фото 3
  • Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackground
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackground
Barcode
[0194690544491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
AALIYAH
Альбом (сингл)
I Care 4 U
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Back & Forth, Are You That Somebody, One in a Million, I Care 4 U, More Than a Woman, Don't Know What to Tell Ya, Try Again, All I Need, Miss You, Don't Worry, Come over (Ft. Tank), Erica Kane, At Your Best, Got to Give It Up (Remix), We Need a Resolution (Ft. Timbaland), Rock the Boat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) виниловая пластинка

I Care 4 U — посмертный сборник песен американской певицы Алии, выпущенный в 2002 году. Он включал в себя как самые большие хиты певицы, так и 6 песен, не изданных при жизни певицы.

Отзывы о товаре Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blackground
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackground
Barcode
[0194690544491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
AALIYAH
Альбом (сингл)
I Care 4 U
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Back & Forth, Are You That Somebody, One in a Million, I Care 4 U, More Than a Woman, Don't Know What to Tell Ya, Try Again, All I Need, Miss You, Don't Worry, Come over (Ft. Tank), Erica Kane, At Your Best, Got to Give It Up (Remix), We Need a Resolution (Ft. Timbaland), Rock the Boat
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
I Care 4 U — посмертный сборник песен американской певицы Алии, выпущенный в 2002 году. Он включал в себя как самые большие хиты певицы, так и 6 песен, не изданных при жизни певицы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aaliyah - I Care 4 U (0194690544491) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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