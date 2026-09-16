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Bad Company - Desolation Angels - deluxe (0603497849338) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Company - Desolation Angels - deluxe (0603497849338) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
Desolation Angel
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Company - Desolation Angels - deluxe (0603497849338) - фото 1
  • Bad Company - Desolation Angels - deluxe (0603497849338) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733590
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bad Company - Desolation Angels - deluxe (0603497849338) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497849338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
Desolation Angel
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock 'n' Roll Fantasy, Crazy Circles, Gone, Gone, Gone, Evil Wind, Early In The Morning, Lonely For Your Love, Oh, Atlanta, Take The Time, Rhythm Machine, She Brings Me Love, Rock 'n' Roll Fantasy (Alternative Version), Gone, Gone, Gone (Alternative Version), Evil Wind (Alternative Version), Early In The Morning (Alternative Version), Smokin' 45 (Outtake / Alternative Version), Oh, Atlanta (Slow Version With Rhodes), Rhythm Machine (Alternative Version), She Brings Me Love (Alternative Version),
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Company - Desolation Angels - deluxe (0603497849338) виниловая пластинка

Невероятный коммерческий успех Bad Company продолжился в 1979 году с пятым студийным альбомом британской супергруппы, "Desolation Angels". Двойной платиновый альбом, он занял 3-е место в чартах альбомов США и взял штурмом радио с «Rock’ n’ Roll Fantasy», самым продаваемым синглом в карьере группы. Bad Company будет отмечать 40-летие альбома с новой расширенной версией, которая может похвастаться девятнадцатью ранее не выпущенными песнями, взятыми из сессий альбома. «Desolation Angles» были недавно ремастированы с оригинальных мультидорожечных лент для THE SWAN SONG YEARS 1974-1982 - бокс-сета, который был выпущен летом 2019 года. Эта обновленная версия альбома также используется в новой юбилейной коллекции. В конце лета 1978 года Пол Роджерс, Майк Ралфс, Саймон Кирк и Боз Баррелл провели несколько недель, записывая песни для "Desolation Angels" в Ridge Farm Studio в Суррее, Англия. Альбом, названный в честь романа Джека Керуака 1965 года, был выпущен в марте 1979 года и подарил два сингла «Rock 'n' Roll Fantasy» и «Gone, Gone, Gone». Альбом также представил фаворитов, таких как «Evil Wind» и «Rhythm Machine». Второй диск, который сопровождает DESOLATION ANGELS: 40th ANNIVERSARY EDITION, представляет неизданные версии семи треков альбома. Основные моменты включают альтернативные варианты для «Rock 'n' Roll Fantasy», «Early In The Morning» и «She Brings Me Love». Кроме того, включенная здесь версия «Oh, Atlanta» играется в более медленном темпе с добавлением родес-пиано.

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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497849338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
Desolation Angel
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock 'n' Roll Fantasy, Crazy Circles, Gone, Gone, Gone, Evil Wind, Early In The Morning, Lonely For Your Love, Oh, Atlanta, Take The Time, Rhythm Machine, She Brings Me Love, Rock 'n' Roll Fantasy (Alternative Version), Gone, Gone, Gone (Alternative Version), Evil Wind (Alternative Version), Early In The Morning (Alternative Version), Smokin' 45 (Outtake / Alternative Version), Oh, Atlanta (Slow Version With Rhodes), Rhythm Machine (Alternative Version), She Brings Me Love (Alternative Version),
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Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Невероятный коммерческий успех Bad Company продолжился в 1979 году с пятым студийным альбомом британской супергруппы, "Desolation Angels". Двойной платиновый альбом, он занял 3-е место в чартах альбомов США и взял штурмом радио с «Rock’ n’ Roll Fantasy», самым продаваемым синглом в карьере группы. Bad Company будет отмечать 40-летие альбома с новой расширенной версией, которая может похвастаться девятнадцатью ранее не выпущенными песнями, взятыми из сессий альбома. «Desolation Angles» были недавно ремастированы с оригинальных мультидорожечных лент для THE SWAN SONG YEARS 1974-1982 - бокс-сета, который был выпущен летом 2019 года. Эта обновленная версия альбома также используется в новой юбилейной коллекции. В конце лета 1978 года Пол Роджерс, Майк Ралфс, Саймон Кирк и Боз Баррелл провели несколько недель, записывая песни для "Desolation Angels" в Ridge Farm Studio в Суррее, Англия. Альбом, названный в честь романа Джека Керуака 1965 года, был выпущен в марте 1979 года и подарил два сингла «Rock 'n' Roll Fantasy» и «Gone, Gone, Gone». Альбом также представил фаворитов, таких как «Evil Wind» и «Rhythm Machine». Второй диск, который сопровождает DESOLATION ANGELS: 40th ANNIVERSARY EDITION, представляет неизданные версии семи треков альбома. Основные моменты включают альтернативные варианты для «Rock 'n' Roll Fantasy», «Early In The Morning» и «She Brings Me Love». Кроме того, включенная здесь версия «Oh, Atlanta» играется в более медленном темпе с добавлением родес-пиано.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Company - Desolation Angels - deluxe (0603497849338) виниловая пластинка - по цене 6630 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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