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Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) виниловая пластинка

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Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
BENEFIT
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) - фото 1
  • Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) - фото 2
  • Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) - фото 3
  • Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) - фото 4
  • Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088016974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
BENEFIT
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
With You There To Help Me, Nothing To Say, Inside, Son, For Michael Collins, Jeffrey, And Me, To Cry You A Song, A Time For Everything?, Teacher, Play In Time, Sossity; You're A Woman, Alive And Well And Living In
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: With You There To Help Me, Nothing To Say, Inside, Son, For Michael Collins, Jeffrey, And Me, To Cry You A Song, A Time For Everything?, Teacher, Play In Time, Sossity; You're A Woman, Alive And Well And Living In



Теги товара: Fusion, Limited Edition

Отзывы о товаре Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088016974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
BENEFIT
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
With You There To Help Me, Nothing To Say, Inside, Son, For Michael Collins, Jeffrey, And Me, To Cry You A Song, A Time For Everything?, Teacher, Play In Time, Sossity; You're A Woman, Alive And Well And Living In
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: With You There To Help Me, Nothing To Say, Inside, Son, For Michael Collins, Jeffrey, And Me, To Cry You A Song, A Time For Everything?, Teacher, Play In Time, Sossity; You're A Woman, Alive And Well And Living In


Теги товара: Fusion, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jethro Tull - Benefit (Analogue) (0753088016974) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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