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Joan Baez - Diamonds & Rust (Analogue) (0753088017575) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joan Baez - Diamonds & Rust (Analogue) (0753088017575) виниловая пластинка

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Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 1
Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 2
Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 3
Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 4
Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 5
Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Diamonds & Rust
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 1
  • Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 2
  • Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 3
  • Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 4
  • Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 5
  • Joan Baez - Diamonds &amp; Rust (Analogue) (0753088017575) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733582
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088017575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Diamonds & Rust
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Diamonds & Rust, Fountain Of Sorrow, Never Dreamed You'd Leave In Summer, Children And All That Jazz, Simple Twist Of Fate, Blue Sky, Hello In There, Jesse, Winds Of The Old Days, Dida
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joan Baez - Diamonds & Rust (Analogue) (0753088017575) виниловая пластинка

Джоан Баэз — икона и один из величайших голосов в американской фолк-музыке. Своей приверженностью социальной справедливости, эта активистка с мощными текстами и неповторимым сопрановым голосом вдохновляла целые поколения — и продолжает вдохновлять и сегодня. От своего начала в авангарде движения за гражданские права до роли музыкального голоса протеста во время войны во Вьетнаме, Баэз всегда сочетала искусство и активизм. Благодаря таким наградам, как премия Академии звукозаписи за вклад в музыку и включение в Зал славы рок-н-ролла, Джоан Баэз является непреходящей фигурой в американской культурной истории. «Diamonds & Rust» — её шестнадцатый студийный альбом и один из самых значимых в её карьере, которая охватывает шесть десятилетий. Выпущенный в 1975 году, альбом включает песни, написанные или исполненные Бобом Диланом, Стиви Уондером, The Allman Brothers, Джексоном Брауном и Джоном Прайном. Однако «Diamonds & Rust» также содержит ряд её собственных замечательных композиций, включая всемирно известную заглавную песню: горько-сладкое размышление о её прошлых отношениях с Бобом Диланом. Альбом достиг 11-го места в чарте Billboard 200 и получил золотой статус, разойдясь тиражом более полумиллиона копий.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joan Baez - Diamonds & Rust (Analogue) (0753088017575) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088017575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Diamonds & Rust
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Diamonds & Rust, Fountain Of Sorrow, Never Dreamed You'd Leave In Summer, Children And All That Jazz, Simple Twist Of Fate, Blue Sky, Hello In There, Jesse, Winds Of The Old Days, Dida
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Джоан Баэз — икона и один из величайших голосов в американской фолк-музыке. Своей приверженностью социальной справедливости, эта активистка с мощными текстами и неповторимым сопрановым голосом вдохновляла целые поколения — и продолжает вдохновлять и сегодня. От своего начала в авангарде движения за гражданские права до роли музыкального голоса протеста во время войны во Вьетнаме, Баэз всегда сочетала искусство и активизм. Благодаря таким наградам, как премия Академии звукозаписи за вклад в музыку и включение в Зал славы рок-н-ролла, Джоан Баэз является непреходящей фигурой в американской культурной истории. «Diamonds & Rust» — её шестнадцатый студийный альбом и один из самых значимых в её карьере, которая охватывает шесть десятилетий. Выпущенный в 1975 году, альбом включает песни, написанные или исполненные Бобом Диланом, Стиви Уондером, The Allman Brothers, Джексоном Брауном и Джоном Прайном. Однако «Diamonds & Rust» также содержит ряд её собственных замечательных композиций, включая всемирно известную заглавную песню: горько-сладкое размышление о её прошлых отношениях с Бобом Диланом. Альбом достиг 11-го места в чарте Billboard 200 и получил золотой статус, разойдясь тиражом более полумиллиона копий.


Теги товара: Limited Edition
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