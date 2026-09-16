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Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) - фото 1
Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Pithecanthropus Erectus
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) - фото 1
  • Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088755972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Pithecanthropus Erectus
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Pithecanthropus Erectus, A Foggy Day, Profile Of Jackie, Love Chant
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pithecanthropus Erectus, A Foggy Day, Profile Of Jackie, Love Chant



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088755972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Pithecanthropus Erectus
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Pithecanthropus Erectus, A Foggy Day, Profile Of Jackie, Love Chant
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pithecanthropus Erectus, A Foggy Day, Profile Of Jackie, Love Chant


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Pithecanthropus Erectus (Analogue) (0753088755972) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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