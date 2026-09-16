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Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
Sketchy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) - фото 1
  • Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733539
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400030916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
Sketchy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Nowhere, Man, Make It Right., Hypnotized, Homewrecker, Silence Pt. 1 (When We Say "We"), Silence Pt. 2 (Who Is "We"?), Hold Yourself., Sometime, Under Your Lip, My Neighbor, Be Not Afraid.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nowhere, Man, Make It Right., Hypnotized, Homewrecker, Silence Pt. 1 (When We Say "We"), Silence Pt. 2 (Who Is "We"?), Hold Yourself., Sometime, Under Your Lip, My Neighbor, Be Not Afraid.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400030916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
Sketchy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Nowhere, Man, Make It Right., Hypnotized, Homewrecker, Silence Pt. 1 (When We Say "We"), Silence Pt. 2 (Who Is "We"?), Hold Yourself., Sometime, Under Your Lip, My Neighbor, Be Not Afraid.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nowhere, Man, Make It Right., Hypnotized, Homewrecker, Silence Pt. 1 (When We Say "We"), Silence Pt. 2 (Who Is "We"?), Hold Yourself., Sometime, Under Your Lip, My Neighbor, Be Not Afraid.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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