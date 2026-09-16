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Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dan Fogelberg
Альбом (сингл)
Souvenirs
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) - фото 1
  • Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733497
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196588983610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dan Fogelberg
Альбом (сингл)
Souvenirs
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Part Of The Plan, Illinois, Changing Horses, Better Change, Souvenirs, The Long Way, As The Raven Flies, Song From Half Mountain, Morning Sky, (Someone’s Been) Telling You Stories, There’s A Place In The World For A Gambler
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) виниловая пластинка

Дэн Фогельберг до сих пор считается одним из самых влиятельных американских авторов-исполнителей в новейшей истории американской музыки. Практически все критики, и особенно его преданные поклонники, сходятся в этом мнении. Фогельберг, которого открыли Ирвинг Азофф, позже ставший менеджером группы Eagles, и REO Speedwagon, в начале 1970-х годов работал сессионным музыкантом с такими артистами, как Ван Моррисон, Линда Ронстадт, Eagles и Джексон Браун. Его второй сольный альбом «Souvenirs», спродюсированный гитаристом Джо Уолшем, наконец-то принес ему долгожданный прорыв в 1974 году и сделал его звездой в одночасье. Альбом "Souvenirs" получил двойной платиновый статус не только благодаря хиту "Part Of The Plan" или любимым фанатами песням, таким как "Illinois" и "There's A Place In The World For A Gambler": элегантный стиль написания песен и незабываемый вокал Фогельберга на этом альбоме дополнены невероятным количеством музыкантов: Дон Хенли, Гленн Фрей, Джо Уолш, Рэнди Мейснер, Грэм Нэш, Расс Кункель, Джерри Бекли, Кенни Пассарелли и Эл Перкинс. Компания Impex Records с гордостью представляет, в сотрудничестве с Epic Records и Iconic Artist Group, официальное лимитированное издание виниловой пластинки весом 180 грамм, посвященное 50-летию альбома "Souvenirs"! Аудиофильская виниловая пластинка, записанная на скорости 33 об/мин, была ремастерирована Крисом Беллманом с оригинальных мастер-лент в Bernie Grundman Mastering. Обложка с золотым тиснением поставляется с подробным буклетом, содержащим оригинальные фотографии Генри Дилтца, новые заметки и воспоминания Дэна Фогельберга и многое другое. Строго ограниченная серия — всего 3000 экземпляров!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196588983610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dan Fogelberg
Альбом (сингл)
Souvenirs
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Part Of The Plan, Illinois, Changing Horses, Better Change, Souvenirs, The Long Way, As The Raven Flies, Song From Half Mountain, Morning Sky, (Someone’s Been) Telling You Stories, There’s A Place In The World For A Gambler
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дэн Фогельберг до сих пор считается одним из самых влиятельных американских авторов-исполнителей в новейшей истории американской музыки. Практически все критики, и особенно его преданные поклонники, сходятся в этом мнении. Фогельберг, которого открыли Ирвинг Азофф, позже ставший менеджером группы Eagles, и REO Speedwagon, в начале 1970-х годов работал сессионным музыкантом с такими артистами, как Ван Моррисон, Линда Ронстадт, Eagles и Джексон Браун. Его второй сольный альбом «Souvenirs», спродюсированный гитаристом Джо Уолшем, наконец-то принес ему долгожданный прорыв в 1974 году и сделал его звездой в одночасье. Альбом "Souvenirs" получил двойной платиновый статус не только благодаря хиту "Part Of The Plan" или любимым фанатами песням, таким как "Illinois" и "There's A Place In The World For A Gambler": элегантный стиль написания песен и незабываемый вокал Фогельберга на этом альбоме дополнены невероятным количеством музыкантов: Дон Хенли, Гленн Фрей, Джо Уолш, Рэнди Мейснер, Грэм Нэш, Расс Кункель, Джерри Бекли, Кенни Пассарелли и Эл Перкинс. Компания Impex Records с гордостью представляет, в сотрудничестве с Epic Records и Iconic Artist Group, официальное лимитированное издание виниловой пластинки весом 180 грамм, посвященное 50-летию альбома "Souvenirs"! Аудиофильская виниловая пластинка, записанная на скорости 33 об/мин, была ремастерирована Крисом Беллманом с оригинальных мастер-лент в Bernie Grundman Mastering. Обложка с золотым тиснением поставляется с подробным буклетом, содержащим оригинальные фотографии Генри Дилтца, новые заметки и воспоминания Дэна Фогельберга и многое другое. Строго ограниченная серия — всего 3000 экземпляров!


Теги товара: Limited Edition
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Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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