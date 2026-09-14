The Smiths - Markthalle Hamburg 1984 (coloured) (9003829977776) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
Markthalle Hamburg 1984
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733336
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
Markthalle Hamburg 1984
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hand In Glove, Heaven Knows I’m Miserable Now, Girl Afraid, This Charming Man, Pretty Girls Make Graves, Still Ill, Barbarism Begins At Home, This Night Has Opened My Eyes, Miserable Lie, You've Got Everything Now, Handsome Devil, What Difference Does It Make, These Things Take Time (Encore), This Charming Man (Encore), Barbarism Begins At Home (Encore)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Smiths - Markthalle Hamburg 1984 (coloured) (9003829977776) виниловая пластинка
Концерт британской рок-группы The Smiths, записанный в Гамбурге в 1984 году. Издание на цветном виниле. Шоу The Smiths 1984 года, записанное телеканалом Rockpalast. Это великолепное живое выступление, которое было записано действительно профессионально.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
Markthalle Hamburg 1984
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hand In Glove, Heaven Knows I’m Miserable Now, Girl Afraid, This Charming Man, Pretty Girls Make Graves, Still Ill, Barbarism Begins At Home, This Night Has Opened My Eyes, Miserable Lie, You've Got Everything Now, Handsome Devil, What Difference Does It Make, These Things Take Time (Encore), This Charming Man (Encore), Barbarism Begins At Home (Encore)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Концерт британской рок-группы The Smiths, записанный в Гамбурге в 1984 году. Издание на цветном виниле. Шоу The Smiths 1984 года, записанное телеканалом Rockpalast. Это великолепное живое выступление, которое было записано действительно профессионально.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
The Smiths - Markthalle Hamburg 1984 (coloured) (9003829977776) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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