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Nils Frahm - Music For Animals (4050538806830) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nils Frahm - Music For Animals (4050538806830) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nils Frahm
Альбом (сингл)
Music For Animals
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nils Frahm - Music For Animals (4050538806830) - фото 1
  • Nils Frahm - Music For Animals (4050538806830) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733322
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nils Frahm - Music For Animals (4050538806830) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leiter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Leiter
Barcode
[4050538806830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nils Frahm
Альбом (сингл)
Music For Animals
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Dog With 1000 Faces, Mussel Memory, Seagull Scene, Sheep In Black And White, Stepping Stone, Briefly, Right Right Right, World Of Squares, Lemon Day, Do Dream
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nils Frahm - Music For Animals (4050538806830) виниловая пластинка

«Music For Animals» — студийный альбом немецкого музыканта Нильса Фрама, выпущенный в 2022 году. Виниловый набор из 4 пластинок упакован в картонный конверт с одним отделением и доступен в двух вариантах. Этот вариант поставляется с черными внутренними конвертами с полиэтиленовой подкладкой. Нильс Фрам вернулся в 2022 году с масштабным альбомом Music For Animals. Альбом, содержащий десять треков и продолжительностью более трех часов, представляет собой амбициозный и захватывающий сборник, отличающийся от всего, что Фрам выпускал до сих пор – фактически, основатель Piano Day отказался от использования фортепиано – но в то же время сохраняет многие качества, которые выделяли творчество влиятельного музыканта на протяжении большей части последних двух десятилетий. Разворачиваясь в неторопливом, медитативном темпе, воспевая тон, тембр и текстуру – и, следовательно, сам звук – Music For Animals предлагает необычайно захватывающий опыт. «Моим постоянным источником вдохновения, — объясняет Фрам, — было нечто завораживающее, как наблюдение за величественным водопадом или за листьями на дереве во время бури. [.] Некоторым нравится наблюдать за шелестом листьев и движением ветвей. Этот альбом для них».



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Leiter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Leiter
Barcode
[4050538806830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nils Frahm
Альбом (сингл)
Music For Animals
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Dog With 1000 Faces, Mussel Memory, Seagull Scene, Sheep In Black And White, Stepping Stone, Briefly, Right Right Right, World Of Squares, Lemon Day, Do Dream
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Music For Animals» — студийный альбом немецкого музыканта Нильса Фрама, выпущенный в 2022 году. Виниловый набор из 4 пластинок упакован в картонный конверт с одним отделением и доступен в двух вариантах. Этот вариант поставляется с черными внутренними конвертами с полиэтиленовой подкладкой. Нильс Фрам вернулся в 2022 году с масштабным альбомом Music For Animals. Альбом, содержащий десять треков и продолжительностью более трех часов, представляет собой амбициозный и захватывающий сборник, отличающийся от всего, что Фрам выпускал до сих пор – фактически, основатель Piano Day отказался от использования фортепиано – но в то же время сохраняет многие качества, которые выделяли творчество влиятельного музыканта на протяжении большей части последних двух десятилетий. Разворачиваясь в неторопливом, медитативном темпе, воспевая тон, тембр и текстуру – и, следовательно, сам звук – Music For Animals предлагает необычайно захватывающий опыт. «Моим постоянным источником вдохновения, — объясняет Фрам, — было нечто завораживающее, как наблюдение за величественным водопадом или за листьями на дереве во время бури. [.] Некоторым нравится наблюдать за шелестом листьев и движением ветвей. Этот альбом для них».


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Nils Frahm - Music For Animals (4050538806830) виниловая пластинка - купить по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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