War - Greatest Hits (Analogue) (0753088014970) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб.
В наличии
Код товара: 667454
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10 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088014970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Funk
Трек-лист
All Day Music, Slippin Into Darkness, The World Is A Ghetto, The Cisco Kid, Gypsy Man, Me And Baby Brother, Southern Part Of Texas, Friendsx, Low Rider, Summer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара War - Greatest Hits (Analogue) (0753088014970) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: All Day Music, Slippin Into Darkness, The World Is A Ghetto, The Cisco Kid, Gypsy Man, Me And Baby Brother, Southern Part Of Texas, Friendsx, Low Rider, Summer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088014970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Funk
Трек-лист
All Day Music, Slippin Into Darkness, The World Is A Ghetto, The Cisco Kid, Gypsy Man, Me And Baby Brother, Southern Part Of Texas, Friendsx, Low Rider, Summer
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: All Day Music, Slippin Into Darkness, The World Is A Ghetto, The Cisco Kid, Gypsy Man, Me And Baby Brother, Southern Part Of Texas, Friendsx, Low Rider, Summer
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War - Greatest Hits (Analogue) (0753088014970) виниловая пластинка – стоимость товара 10640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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