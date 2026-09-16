Colin Davis - Sibelius: Symphonies 5 & 7 (Analogue) (0028948714957) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Colin Davis
Альбом (сингл)
Sibelius: Symphonies 5 & 7
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб.
В наличии
Код товара: 733317
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948714957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Colin Davis
Альбом (сингл)
Sibelius: Symphonies 5 & 7
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Tempo Molto Moderato – Largamente – Allegro Moderato, II. Andante Mosso, Quasi Allegretto, III. Allegro Molto, Adagio - Vivacissimo - Adagio - Allegro Molto Moderato - Allegro Moderato - Presto - Adagio - Largamente Molto - Affettuoso, Tapiola, Op. 112
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Colin Davis - Sibelius: Symphonies 5 & 7 (Analogue) (0028948714957) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Tempo Molto Moderato – Largamente – Allegro Moderato, II. Andante Mosso, Quasi Allegretto, III. Allegro Molto, Adagio - Vivacissimo - Adagio - Allegro Molto Moderato - Allegro Moderato - Presto - Adagio - Largamente Molto - Affettuoso, Tapiola, Op. 112
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948714957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Colin Davis
Альбом (сингл)
Sibelius: Symphonies 5 & 7
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Tempo Molto Moderato – Largamente – Allegro Moderato, II. Andante Mosso, Quasi Allegretto, III. Allegro Molto, Adagio - Vivacissimo - Adagio - Allegro Molto Moderato - Allegro Moderato - Presto - Adagio - Largamente Molto - Affettuoso, Tapiola, Op. 112
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Tempo Molto Moderato – Largamente – Allegro Moderato, II. Andante Mosso, Quasi Allegretto, III. Allegro Molto, Adagio - Vivacissimo - Adagio - Allegro Molto Moderato - Allegro Moderato - Presto - Adagio - Largamente Molto - Affettuoso, Tapiola, Op. 112
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Colin Davis - Sibelius: Symphonies 5 & 7 (Analogue) (0028948714957) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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