Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка
Записи полонезов Шопена, сделанные великим итальянским пианистом Маурицио Поллини, давно достигли культового статуса. Игра Поллини характеризуется как выдающимся мастерством, так и тонкой поэзией. Для улучшения качества звука записи были сведены и нарезаны с оригинальных 4-дорожечных лент на 45 об/мин и переизданы на 2 пластинках. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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