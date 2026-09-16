War - Why Can't We Be Friends? (Box) (0603497818853) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
Why Cant We Be Friendsx
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб.
В наличии
Код товара: 707916
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10 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
Why Cant We Be Friendsx
Жанр
Soul
Трек-лист
Dont Let No One Get You Down, Lotus Blossom, Heartbeat Lonnie Dreams, The Way We Feel, La FIesta, Lament, Smile Happy, So, Low Rider, In Mazatlan, Why Cant We Be Friendsx, Zorro (Bonus Track), Dont Let No One Get You Down (Original Unedited Mix), Roam & Ramble (Bonus Track), Low Rider (Original Unedited Mix), So (Unedited Remix), Oatmeal Box (Bonus Track), Heartbeat (Original Jam), The Making of Why Cant We Be Friendsx
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара War - Why Can't We Be Friends? (Box) (0603497818853) виниловая пластинка
Знаменитый альбом группы War, выпущенный в 1975 году. Он включает в себя такие классические треки, как Low Rider и Why Cant We Be Friendsx, которые стали хитами и остаются популярными и по сей день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
Why Cant We Be Friendsx
Жанр
Soul
Трек-лист
Dont Let No One Get You Down, Lotus Blossom, Heartbeat Lonnie Dreams, The Way We Feel, La FIesta, Lament, Smile Happy, So, Low Rider, In Mazatlan, Why Cant We Be Friendsx, Zorro (Bonus Track), Dont Let No One Get You Down (Original Unedited Mix), Roam & Ramble (Bonus Track), Low Rider (Original Unedited Mix), So (Unedited Remix), Oatmeal Box (Bonus Track), Heartbeat (Original Jam), The Making of Why Cant We Be Friendsx
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Знаменитый альбом группы War, выпущенный в 1975 году. Он включает в себя такие классические треки, как Low Rider и Why Cant We Be Friendsx, которые стали хитами и остаются популярными и по сей день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
War - Why Can't We Be Friends? (Box) (0603497818853) виниловая пластинка - стоимость товара 10640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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