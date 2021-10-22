Top.Mail.Ru
OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bird With The Crystal Plumage
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 
Начислим 346 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626591
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка
10 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810041485724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bird With The Crystal Plumage
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка

Взгляните на настоящий шведский стол звуков, который представляет собой партитуру Эннио Морриконе к дебютному фильму Дарио Ардженто Птица с хрустальным оперением (он же Laccello dalle piume di cristallo) [1970]. Потрясающая звуковая работа маэстро Морриконе, считающаяся одним из золотых стандартов жанра, является мастерским сопровождением к изображениям с ножом на экране. В этой красочной (но темной) партитуре представлены фирменные вокальные гармонии il Maestro, красивые мелодии и обязательные зловещие темы - идеальная музыка для этого шедевра giallo в удивительном стиле. Первая из серии animal trilogy Ардженто, музыка к Птице с хрустальным оперением, представляет собой прекрасную смесь струнной боссы с более напряженными и инструментально разреженными пассажами, которые так хорошо исполняет Морриконе.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810041485724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bird With The Crystal Plumage
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Взгляните на настоящий шведский стол звуков, который представляет собой партитуру Эннио Морриконе к дебютному фильму Дарио Ардженто Птица с хрустальным оперением (он же Laccello dalle piume di cristallo) [1970]. Потрясающая звуковая работа маэстро Морриконе, считающаяся одним из золотых стандартов жанра, является мастерским сопровождением к изображениям с ножом на экране. В этой красочной (но темной) партитуре представлены фирменные вокальные гармонии il Maestro, красивые мелодии и обязательные зловещие темы - идеальная музыка для этого шедевра giallo в удивительном стиле. Первая из серии animal trilogy Ардженто, музыка к Птице с хрустальным оперением, представляет собой прекрасную смесь струнной боссы с более напряженными и инструментально разреженными пассажами, которые так хорошо исполняет Морриконе.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...