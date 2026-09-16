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Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) виниловая пластинка

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Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) - фото 1
Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) - фото 2
Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) - фото 1
  • Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) - фото 2
  • Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 
Начислим 346 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733319
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Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) виниловая пластинка
10 520 руб.
  • Гарантия производителя
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948680450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 “Eroica" I. Allegro con brio, II. Marcia funebre. Adagio assai, Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 “Eroica" III. Scherzo. Allegro vivace, IV. Finale. Allegro molto
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) виниловая пластинка

Бетховен начал сочинять свою Третью симфонию вскоре после того, как стало известно о его прогрессирующей глухоте и суицидальных мыслях. «Героический» стиль этой симфонии можно интерпретировать как музыкальное выражение его триумфа над личными страданиями. Но симфония также имеет огромное музыкальное значение: в «Героической» Бетховен расширил симфоническую форму, тем самым изменив представления о четырехголосной симфонии на следующие два столетия. Запись Джулини с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром считается эталонной.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948680450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 “Eroica" I. Allegro con brio, II. Marcia funebre. Adagio assai, Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 “Eroica" III. Scherzo. Allegro vivace, IV. Finale. Allegro molto
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Описание
Бетховен начал сочинять свою Третью симфонию вскоре после того, как стало известно о его прогрессирующей глухоте и суицидальных мыслях. «Героический» стиль этой симфонии можно интерпретировать как музыкальное выражение его триумфа над личными страданиями. Но симфония также имеет огромное музыкальное значение: в «Героической» Бетховен расширил симфоническую форму, тем самым изменив представления о четырехголосной симфонии на следующие два столетия. Запись Джулини с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром считается эталонной.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Original Source) (0028948680450) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 10520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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