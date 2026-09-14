OST - From Beyond (Richard Band) (coloured) (0850068977833) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
From Beyond
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733268
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
From Beyond
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
From Beyond, The Resonator And Main Title, We Saw Creatures, Back To The Pretorious House, Crawford's Anxiety, Pretorious' Madness, She's So Pretty, The Lampre From Beyond, Part 1, The Lampre From Beyond, Part 2, Mutations, Escape From The Mental Hospital & Beyond The Pretorious House, The Final Battle In The Beyond, Catherine Survives But?, End Title
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - From Beyond (Richard Band) (coloured) (0850068977833) виниловая пластинка
«From Beyond» — научно-фантастический фильм ужасов 1986 года, отличающийся масштабной и динамичной музыкой композитора Ричарда Бэнда, которая получила награду за лучший оригинальный саундтрек на Каталонском международном кинофестивале в Стижесе, Испания. Новое переиздание от Waxwork знаменует собой первый случай выпуска полного саундтрека к фильму «From Beyond/Извне» на виниле. Издание включает аннотации от режиссера Стюарта Гордона и композитора Ричарда Бэнда, а также совершенно новое оформление от Марка Шёнбаха из Sadist Art Designs.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
From Beyond
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
From Beyond, The Resonator And Main Title, We Saw Creatures, Back To The Pretorious House, Crawford's Anxiety, Pretorious' Madness, She's So Pretty, The Lampre From Beyond, Part 1, The Lampre From Beyond, Part 2, Mutations, Escape From The Mental Hospital & Beyond The Pretorious House, The Final Battle In The Beyond, Catherine Survives But?, End Title
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«From Beyond» — научно-фантастический фильм ужасов 1986 года, отличающийся масштабной и динамичной музыкой композитора Ричарда Бэнда, которая получила награду за лучший оригинальный саундтрек на Каталонском международном кинофестивале в Стижесе, Испания. Новое переиздание от Waxwork знаменует собой первый случай выпуска полного саундтрека к фильму «From Beyond/Извне» на виниле. Издание включает аннотации от режиссера Стюарта Гордона и композитора Ричарда Бэнда, а также совершенно новое оформление от Марка Шёнбаха из Sadist Art Designs.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - From Beyond (Richard Band) (coloured) (0850068977833) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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