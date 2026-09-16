Santana - Shaman (8719262040854) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Shaman
Жанр
Фолк-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 728148
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Shaman
Жанр
Фолк-рок, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Adouma, Nothing At All (ft. Musiq), The Game Of Love (ft. Michelle Branch), You Are My Kind (ft. Seal), Amor? (Sexo) (ft. Macy Gray), Foo Foo, Victory Is Won, America (ft. P.O.D.), (ft. Citizen Cope), Why Don’t You & I (ft. Chad Kroeger), Feels Like Fire (ft. Dido), Let Me Love You Tonight, Aye Aye Aye, Hoy Es Adios (ft. Alejandro Lerner), One Of These Days (ft. Ozomatli), Novus (ft. Placido Domingo)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Shaman (8719262040854) виниловая пластинка
2LP - 180 г черный винил со вставкой, помещенной в разворотный конверт (2025 Repress). Девятнадцатый студийный альбом Карлоса Сантаны Shaman был выпущен в 2002 году и дебютировал на 1-м месте в Billboard 200. Как и его предшественник Supernatural Сантана пригласил современных артистов сотрудничать с ним в разных жанрах, можно услышать таких артистов, как Seal POD Chad Kroeger Dido Michelle Branch Macy Gray Music Citizen Cope Alejandro Lerner Pl?cido Domingos и Ozomatli. Четыре трека были выпущены в качестве синглов: « The Game Of Love », « Nothing At All », « Why Don't You & I » и « Feels Like Fire ». Shaman здесь репрессирован на 180-граммовом черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Shaman
Жанр
Фолк-рок, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Adouma, Nothing At All (ft. Musiq), The Game Of Love (ft. Michelle Branch), You Are My Kind (ft. Seal), Amor? (Sexo) (ft. Macy Gray), Foo Foo, Victory Is Won, America (ft. P.O.D.), (ft. Citizen Cope), Why Don’t You & I (ft. Chad Kroeger), Feels Like Fire (ft. Dido), Let Me Love You Tonight, Aye Aye Aye, Hoy Es Adios (ft. Alejandro Lerner), One Of These Days (ft. Ozomatli), Novus (ft. Placido Domingo)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
2LP - 180 г черный винил со вставкой, помещенной в разворотный конверт (2025 Repress). Девятнадцатый студийный альбом Карлоса Сантаны Shaman был выпущен в 2002 году и дебютировал на 1-м месте в Billboard 200. Как и его предшественник Supernatural Сантана пригласил современных артистов сотрудничать с ним в разных жанрах, можно услышать таких артистов, как Seal POD Chad Kroeger Dido Michelle Branch Macy Gray Music Citizen Cope Alejandro Lerner Pl?cido Domingos и Ozomatli. Четыре трека были выпущены в качестве синглов: « The Game Of Love », « Nothing At All », « Why Don't You & I » и « Feels Like Fire ». Shaman здесь репрессирован на 180-граммовом черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Santana - Shaman (8719262040854) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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